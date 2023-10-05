Сброс воды с АЭС Фукусима: начинается второй этап

Процесс слива воды с пережившей аварию АЭС Фукусима переходит на следующую стадию. Скоро в океан отправится вторая партия воды, использовавшейся для охлаждения реакторов.
Вторая партия очищенной от радиации воды с японской атомной электростанции Фукусима-1 начнет сбрасываться в океан, сообщает ее оператор Tokyo Electric Power (TEPCO).
Слив воды с "Фукусимы" согласован с МАГАТЭ: агентство считает его полностью безопасным. Ряд стран, прежде всего Китай, резко негативно восприняли решение Японии избавиться от воды с АЭС.
На втором этапе будет слито около 7,8 тыс т воды. Аналогичное количество отправилось в океан в рамках первой фазы, которая проходила с 24 августа по 11 сентября. Каждый день планируется сбрасывать не более 500 т.
Ранее ТЕРСО сообщала, что по итогам первого этапа никаких изменений в окружающей среде зафиксировано не было. В МАГАТЭ подтверждали эти данные.