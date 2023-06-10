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Сборная России по футболу может сыграть с Катаром

Сборная России по футболу может сыграть с Катаром
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские футболисты могут провести контрольную встречу со сборной Катара. В настоящее время стороны ведут переговоры об организации матча.

Сборная России по футболу намерена провести товарищеский матч со сборной Катара. Он может пройти уже этой осенью.

В настоящее время федерации обеих стран ведут переговоры по поводу проведения встречи, пишет "Спорт-Экспресс".

История встреч

Впервые сборные России и Катара сыграли друг с другом в мае 1996 года. Победу в той встрече одержала российская команда (5:2). В следующем матче, состоявшемся в марте 2011 года, была зафиксирована ничья (1:1). Еще одна игра прошла в ноябре 2016 года. Она завершилась в пользу катарцев со счетом 2:1.

Российские футболисты могут провести матч с командой Индонезии

Российские футболисты могут провести матч с командой Индонезии

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