Вестник Кавказа

Сборная России по футболу хочет провести матч с командой Китая

сборная Китая по футболу
© Фото: официальный сайт Китайской футбольной ассоциации
РФС намерен развивать сотрудничество с Китайской ассоциацией. В настоящее время стороны обсуждают возможность проведения товарищеской встречи между национальными командами двух стран.

РФС обсуждает с Китайской футбольной ассоциации возможность проведения товарищеского матча между сборными. Об этом рассказал генсек организации.

Максим Митрофанов подчеркнул, что с китайскими коллегами также обсуждается вопрос совместного развития детско‑юношеского футбола.

"Есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований. Сейчас ряд клубов проводит турниры на детском уровне с китайскими командами: приглашают их в Россию, ездят в Китай. Но пока системной работы не ведется. Мы же хотим это сделать постоянным сотрудничеством"

– генсек РФС

Он добавил, что РФС также заинтересован в развитии судейского направления с КНР. В частности, Митрофанов подтвердил, что стороны приступили к переговорам по взаимодействию в рамках обмена арбитрами.

"Планируем заключить соглашение по обмену опытом, чтобы наши судьи работали там, а оттуда, возможно, приезжали к нам"

– генсек организации

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