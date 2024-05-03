Сборная России по футболу хочет провести матч с командой Китая

РФС обсуждает с Китайской футбольной ассоциации возможность проведения товарищеского матча между сборными. Об этом рассказал генсек организации.
Максим Митрофанов подчеркнул, что с китайскими коллегами также обсуждается вопрос совместного развития детско‑юношеского футбола.
"Есть планы по созданию совместной системы детско‑юношеских соревнований. Сейчас ряд клубов проводит турниры на детском уровне с китайскими командами: приглашают их в Россию, ездят в Китай. Но пока системной работы не ведется. Мы же хотим это сделать постоянным сотрудничеством"
– генсек РФС
Он добавил, что РФС также заинтересован в развитии судейского направления с КНР. В частности, Митрофанов подтвердил, что стороны приступили к переговорам по взаимодействию в рамках обмена арбитрами.
"Планируем заключить соглашение по обмену опытом, чтобы наши судьи работали там, а оттуда, возможно, приезжали к нам"
– генсек организации