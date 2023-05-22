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Сборная России отправится на международный футбольный турнир

Сборная России отправится на международный футбольный турнир
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Футболисты петербургского "Зенита" и юношеской национальной команды сыграют на международном турнире в Бразилии. Их соперниками станут местные клубы.

Санкт-Петербургский "Зенит" и юношеская сборная России отправятся в Бразилию для участия в Кубке стран БРИКС, сообщает пресс-служба Футбольного союза России.

Их оппонентами на травяном покрытии станут бразильские команды: неоднократные обладатели Кубка Либертадорес "Палмейрас", "Сантос" "Коринтианс", "Фламенго" (все – Бразилия), а также уругвайский "Насьональ". Кроме того, участие примет другой бразильский клуб "Атлетико Жувентус".

Стоит отметить, что футбольный турнир стартует 27 мая, а решающий матч состоится 2 июня.

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