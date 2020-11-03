Сборная Дагестана по тхэквондо стала лучшей на Северном Кавказе

Сборная Дагестана стала победителем Чемпионата СКФО по тхэквондо в Нальчике.
Команда Дагестана по тхэквондо стала чемпионом Северного Кавказа на турнире в Нальчике, рассказали в Минспорте республики.
Тхэквондисты республики выиграли 27 медалей, из которых 10 – золотые.
Представители Дагестана стали лучшими почти во всех весовых категориях среди мужчин. Женская команда завоевала три золотые медали.
Ранее дагестанский бегун Мухаммад Алигаджиев стал лучшим в забеге по Kurchaloy Trail в Чечне. В соревнованиях участвовали 200 человек.