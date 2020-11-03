Вестник Кавказа

Сборная Дагестана по тхэквондо стала лучшей на Северном Кавказе

Сборная Дагестана по тхэквондо стала лучшей на Северном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Дагестана стала победителем Чемпионата СКФО по тхэквондо в Нальчике.

Команда Дагестана по тхэквондо стала чемпионом Северного Кавказа на турнире в Нальчике, рассказали в Минспорте республики.

Тхэквондисты республики выиграли 27 медалей, из которых 10 – золотые. 

Представители Дагестана стали лучшими почти во всех весовых категориях среди мужчин. Женская команда завоевала три золотые медали. 

Ранее дагестанский бегун Мухаммад Алигаджиев стал лучшим в забеге по Kurchaloy Trail в Чечне. В соревнованиях участвовали 200 человек. 

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