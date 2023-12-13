СБ ООН утвердил документ об оказании гумпомощи сектору Газа

Совет Безопасности ООН утвердил документ о поступлении гумпомощи сектору Газа, который подготовили арабские страны.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций согласовал резолюцию, которая нацелена на упрощение поставок гумпомощи в сектор Газа.

Документ был создан рядом арабских государств. В частности, в его создании участвовали Египет, ОАЭ и Палестина.

Отмечается, что за принятие резолюции выступили представители 13 стран. При этом Россия и США воздержались от подписания документа.

В тексте резолюции содержатся требования о предоставлении возможности свободно перевозить гумпомощь в сектор Газа, а также о создании безопасных условий для представителей ООН, которые находятся на территории анклава.

Также авторы резолюции призывают немедленно освободить всех заложников.

Предполагается, что резолюция должна помочь улучшить гуманитарную ситуацию на территории сектора Газа.