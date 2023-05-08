Шавкат Мирзиеев срочно летит в Москву

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, узбекский лидер сегодня днем отправился в Россию. Цель его ранее не анонсировавшегося визита является присутствие на торжественных мероприятиях по случаю 78-летия победы в Великой Отечественной войне.
В пресс-службе подчеркнули, что Шавкат Мирзиеев был лично приглашен президентом России Владимиром Путиным совершить данный рабочий визит 8-9 мая.
Представители президента Узбекистана обратили внимание, что по плану вместе с Шавкатом Мирзиеевым в московских мероприятиях по случаю Дня Победы будут участвовать и другие руководители государств СНГ.
Уточняется, что речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко, премьер-министре Армении Николе Пашиняне, президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, президенте Кыргызстана Садыре Джапарове, президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне и президенту Туркменистана Сердаре Бердымухамедове.