Опубликовано: 14:37, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили двустороннее сотрудничество и ряд совместных мероприятий.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы двух государств в ходе беседы поговорили мерах, которые направлены на расширение двустороннего товарооборота и реализацию совместных проектов. Они также отдельно рассмотрели вопрос, связанный с успешным использованием площадки промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет с 24 по 26 апреля в столице Узбекистана.

Кроме того, президенты двух стран уделили особое внимание плодотворному сотрудничеству в гуманитарно-культурных сферах. Также Путин и Мирзиеев обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.