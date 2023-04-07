Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Лидеры двух стран поговорили о реализации трехсторонних договоренностей, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и других вопросах.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с армянским главой правительства Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. В ходе телефонного разговора Путин и Пашинян подчеркнули важность реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, в которых затрагивается безопасность и стабильность в регионе.
Помимо этого, главы государств затронули вопросы восстановления экономических и транспортных связей на Кавказе, а также подготовку мирного договора между Баку и Ереваном.
Кроме того, Путин и Пашинян поговорили о других актуальных проблемах двусторонних отношений.