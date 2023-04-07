Опубликовано: 14:20, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Лидеры двух стран поговорили о реализации трехсторонних договоренностей, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и других вопросах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с армянским главой правительства Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. В ходе телефонного разговора Путин и Пашинян подчеркнули важность реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, в которых затрагивается безопасность и стабильность в регионе.

Помимо этого, главы государств затронули вопросы восстановления экономических и транспортных связей на Кавказе, а также подготовку мирного договора между Баку и Ереваном.

Кроме того, Путин и Пашинян поговорили о других актуальных проблемах двусторонних отношений.