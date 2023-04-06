Опубликовано: 13:50, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин имел личную встречу с Ибрагимом Калыном. Стороны обсуждали предстоящую церемонию загрузки топлива на АЭС "Аккую".

Российский лидер Владимир Путин проводил очную встречу с представителем администрации турецкого президента Ибрагимом Калыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин и Калын обсуждали предстоящую церемонию загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится в конце апреля. Президент РФ подчеркнул важность проведения данного мероприятия.

В Кремле также заверили, что российская сторона на торжественной церемонии будет представлена на высоком уровне.