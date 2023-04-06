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Кремль рассказал о разговоре Путина с представителем Эрдогана

Кремль рассказал о разговоре Путина с представителем Эрдогана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин имел личную встречу с Ибрагимом Калыном. Стороны обсуждали предстоящую церемонию загрузки топлива на АЭС "Аккую".

Российский лидер Владимир Путин проводил очную встречу с представителем администрации турецкого президента Ибрагимом Калыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин и Калын обсуждали предстоящую церемонию загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится в конце апреля. Президент РФ подчеркнул важность проведения данного мероприятия.

В Кремле также заверили, что российская сторона на торжественной церемонии будет представлена на высоком уровне.

Эрдоган: Путин может приехать в Турцию на запуск АЭС &quot;Аккую&quot;

Эрдоган: Путин может приехать в Турцию на запуск АЭС "Аккую"

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