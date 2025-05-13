Вестник Кавказа

Саудовская Аравия рассчитывает на успех переговоров США и Ирана

Саудовская Аравия рассчитывает на успех переговоров США и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры США и Ирана по ядерной программе завершатся успешно. Надежды на это выразил глава МИД Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия надеется на успех переговоров США и Ираном по вопросу вокруг иранской ядерной сделки, заявил глава саудовского МИД принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Королевство полностью поддерживает переговоры между США и Ираном по ядерному досье. Мы надеемся увидеть прогресс в переговорном процессе и его успешное завершение"

- Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Напомним, что Иран и США провели четыре раунда переговоров при посредничестве Омана. Делегацию от Тегерана возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а от Вашингтона – спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Саудовская Аравия, в свою очередь, стремится к реализации собственной ядерной программы в рамках снижения зависимости от экспорта нефтяной продукции.

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