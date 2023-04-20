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Саудовская Аравия и Иран провели телефонные переговоры на уровне глав МИД

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Ирана
В четверг состоялся телефонный разговор глав МИД Саудовской Аравии и Ирана. Стороны обсудили дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений.

Сегодня вечером состоялись телефонные переговоры глав МИД Саудовской Аравии и Ирана, пишут саудовские СМИ.

Центральной темой разговора Фейсала бен Фархана Аль Сауда и Хосейна Амира Абдоллахияна стали дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений.

Руководитель иранской дипмиссии во время беседы выразил надежду на то, что посольства и генконсульства начнут работать до 26 июня, когда начнется хадж.

Напомним, в марте представители Ирана и Саудовской Аравии провели переговоры в Китае, в ходе которых заключили договор о возобновлении дипотношений, прерванных 7 лет назад.

Встреча глав МИД Ирана и КСА состоится скоро

Встреча глав МИД Ирана и КСА состоится скоро

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