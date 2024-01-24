Самый большой торт в России испекли в Сочи

В Сочи поздравили жительниц города и туристок рекордным тортом – яркий и вкусный, он стал самым большим тортом в России. Вес торта-рекордсмена превышает 623 кг.

Рекорд России по размеру торта побили сегодня в Сочи, сообщает администрация города-курорта.

Изготовленный полностью из кубанских ингредиентов, бисквитный торт был измерен экспертами Книги рекордов России. Они подтвердили его рекордность и выдали властям сертификат.

© Фото: Администрация Сочи

Таким образом, сочинским кондитерам удалось побить рекорд екатеринбургских коллег, которые в 2013 году испекли торт в 563 кг.

Регистрация рекорда проходила на площади Южного мола Сочинского морпорта. Все присутствующие могли угоститься тортом.

В мэрии уточнили, что длина торта составила 4 м, ширина – 2,5 м, площадь, соответственно, 10 кв м, а точный вес – 623 кг 700 г.

Еще один огромный торт, хоть и не рекордный, испекли в Хостинском районе. Он весил 390 кг.

© Фото: Администрация Сочи