Самосвал упал на фельдшера в Краснодаре

Опубликовано: 23:26, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фельдшер и водитель неотложки пострадали после двойного удара, нанесенного сначала иномаркой, а затем – самосвалом. По факту проводится проверка.

Автомобиль скорой, ехавший по срочному вызову, попал в аварию в Краснодаре. Сначала спецтранспорт атаковала иномарка, а затем – самосвал. В результате пострадали двое: медработник госпитализирован с травмой головы, водитель – сломал руку.

По факту проводится расследование: к настоящему моменту установлено, что карета скорой помощи двигалась по «встречке», при этом водитель использовал необходимые для такого движения сигналы: проблесковый маячок и сирену.

Степень виновности участников ДТП устанавливается.