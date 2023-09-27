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Самосвал упал на фельдшера в Краснодаре

Самосвал упал на фельдшера в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фельдшер и водитель неотложки пострадали после двойного удара, нанесенного сначала иномаркой, а затем – самосвалом. По факту проводится проверка.

Автомобиль скорой, ехавший по срочному вызову, попал в аварию в Краснодаре. Сначала спецтранспорт атаковала иномарка, а затем – самосвал. В результате пострадали двое: медработник госпитализирован с травмой головы, водитель – сломал руку.

По факту проводится расследование: к настоящему моменту установлено, что карета скорой помощи двигалась по «встречке», при этом водитель использовал необходимые для такого движения сигналы: проблесковый маячок и сирену.

Степень виновности участников ДТП устанавливается.

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