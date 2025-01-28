Самолеты SCAT полетят из Шымкента в Будапешт

Уже в мае текущего 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT Airlines начнет выполнять пассажирские авиарейсы по маршруту Шымкент – Будапешт – Шымкент.
Казахстан расширяет авиасообщение с Европой, открывая новый авиамаршрут в столицу Венгрии город Будапешт, сообщил Минтранс страны.
"С 27 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Венгрию по направлению Шымкент – Будапешт. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737"
- Минтранс Казахстана
Как полагают в министерстве, расширение географии полетов и открытие нового авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.