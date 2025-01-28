Вестник Кавказа

Самолеты SCAT полетят из Шымкента в Будапешт

Самолеты SCAT полетят из Шымкента в Будапешт
© Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Уже в мае текущего 2025 года казахстанская авиакомпания SCAT Airlines начнет выполнять пассажирские авиарейсы по маршруту Шымкент – Будапешт – Шымкент.

Казахстан расширяет авиасообщение с Европой, открывая новый авиамаршрут в столицу Венгрии город Будапешт, сообщил Минтранс страны.

"С 27 мая текущего года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Венгрию по направлению Шымкент – Будапешт. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737"

- Минтранс Казахстана

Как полагают в министерстве, расширение географии полетов и открытие нового авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

British Airways полетит из Великобритании в Грузию в марте

British Airways полетит из Великобритании в Грузию в марте

В Анталью к лету запустят дополнительные рейсы из Минвод

В Анталью к лету запустят дополнительные рейсы из Минвод

Буйный авиапассажир с ножом требовал места &quot;у окошка&quot;

Буйный авиапассажир с ножом требовал места "у окошка"

Lufthansa возобновляет полеты в Тегеран

Lufthansa возобновляет полеты в Тегеран

Стало известно, как вырастут цены на билеты &quot;Аэрофлота&quot; в 2025 году

Стало известно, как вырастут цены на билеты "Аэрофлота" в 2025 году

FlyArystan начал продавать билеты на летние рейсы из Астаны в Баку

FlyArystan начал продавать билеты на летние рейсы из Астаны в Баку

В аэропортах Грозный, Махачкала, Владикавказ ввели временные ограничения

В аэропортах Грозный, Махачкала, Владикавказ ввели временные ограничения

Самолет из Тбилиси сел в Санкт-Петербурге с неисправностью

Самолет из Тбилиси сел в Санкт-Петербурге с неисправностью

Авиарейсов из России в древний Самарканд стало меньше

Авиарейсов из России в древний Самарканд стало меньше

Сергей Кириенко посетил Сухумский аэропорт

Сергей Кириенко посетил Сухумский аэропорт

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы