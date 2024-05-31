Вестник Кавказа

Самолеты полетят в Батуми еще из одного города России

Самолеты полетят в Батуми еще из одного города России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиасообщение между Россией и Грузией растет. На лето запущен прямой рейс между Уфой и Батуми, самолеты будут летать по четвергам.

Российский перевозчик Red Wings запускает прямые рейсы из Уфы в Батуми.

Первый авиарейс запланирован на 4 июля, самолеты на данном маршруте будут летать раз в неделю по четвергам. Время в пути между Уфой и черноморским курортом Грузии будет составлять 3,5 часа. На маршрут поставлены лайнеры Superjet 100.

Отметим, что из Уфы также можно улететь в Тбилиси - перевозку осуществляет "Азимут".

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