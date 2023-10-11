Самолеты ХАМАС проникли в Ашдод

На территорию израильского Ашдода проникли вражеские самолеты. В Ашкелоне в результате обстрела были ранены шесть человек.
Командование тыла Израиля предупредило о «проникновении вражеских самолетов» в Ашдод. В городе дважды за час звучали сигналы воздушной тревоги.
«Сирены прозвучали в городах Ашкелон, Ашдод и населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа»
– пресс-служба Армии обороны Израиля
Также сирены звучали в Ашкелоне и районах, прилегающих к сектору Газа. В результате ракетных обстрелов в городе были повреждено несколько транспортных средств и здание. Пострадали шесть человек. Они госпитализированы в местную больницу.