Самолеты ХАМАС проникли в Ашдод

Опубликовано: 14:58, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территорию израильского Ашдода проникли вражеские самолеты. В Ашкелоне в результате обстрела были ранены шесть человек.

Командование тыла Израиля предупредило о «проникновении вражеских самолетов» в Ашдод. В городе дважды за час звучали сигналы воздушной тревоги.

«Сирены прозвучали в городах Ашкелон, Ашдод и населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа»

– пресс-служба Армии обороны Израиля

Также сирены звучали в Ашкелоне и районах, прилегающих к сектору Газа. В результате ракетных обстрелов в городе были повреждено несколько транспортных средств и здание. Пострадали шесть человек. Они госпитализированы в местную больницу.