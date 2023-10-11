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Самолеты ХАМАС проникли в Ашдод

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На территорию израильского Ашдода проникли вражеские самолеты. В Ашкелоне в результате обстрела были ранены шесть человек.  

Командование тыла Израиля предупредило о «проникновении вражеских самолетов» в Ашдод. В городе дважды за час звучали сигналы воздушной тревоги.

«Сирены прозвучали в городах Ашкелон, Ашдод и населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа»

– пресс-служба Армии обороны Израиля

Также сирены звучали в Ашкелоне и районах, прилегающих к сектору Газа. В результате ракетных обстрелов в городе были повреждено несколько транспортных средств и здание. Пострадали шесть человек. Они госпитализированы в местную больницу.

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