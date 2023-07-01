Самолет задымился, но все же вылетел в Дубай из Петербурга

Опубликовано: 11:41, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

ЧП произошло накануне в петербургском аэропорту Пулково. Двигатель самолета, который уже готовился ко взлету, задымился. После эвакуации и проверки воздушного судна оно все-таки отправилось в полет.

Вылет самолета авиакомпании Emirates, совершавшего рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, был задержан более чем на пять часов из-за задымления, возникшего в двигателе.

Лайнер уже готовится к взлету, когда, примерно в 23.15, из него начал идти дым. Пассажиры и экипаж, всего более 250 человек, были эвакуированы, никто не пострадал, заявили в транспортной прокуратуре региона.

Представители Следственного комитета и надзорного органа проводят доследственную проверку, в ходе которой будут выяснены все подробности ЧП.

Несмотря на ЧП, работа аэропорта не прекращалась, другие рейсы успешно прилетали и улетали из него, пишет ТАСС.

В итоге после проверки самолет все же отправился в Дубай, как следует из онлайн-табло аэропорта, это произошло в 4.49 мск. В пункт назначения он прибыл в 11:34 по местному времени, или 10:34 мск.