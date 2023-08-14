Самолет за туристами в Анталью вылетел, но не за всеми

Российские авиаторы наконец нашли самолет, который сможет вывезти из турецкой курортной Антальи часть наших туристов, которые уже з7 часов ждут, когда за ними прилетит лайнер компании Red Wings.
Но и здесь не все хорошо: проблема в том, что самолет принадлежит другой российской компании – "Икар", он везет в Анталью своих отдыхающих и должен забрать туристов, купивших билеты на его обратный рейс, так что повезет не всем застрявшим в турецком аэропорту, передает РИА Новости.
Впрочем, в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" табло показывает, что рейс WZ-3061 авиакомпании Red Wings все же вылетел в Анталью "всего" после 37 часов задержки, в 18:30 мск (он должен был вылететь в 05:20 мск накануне). Но скорее всего это новые "причуды" перевозчиков – чуть позже в уральской транспортной прокуратуре пояснили, что второй борт в Анталью отправится в Турцию в 23:55 мск, а в Росавиации поведали, что полетит он из подмосковного аэропорта Жуковский, это будет резервный борт, поскольку у компании нет исправных воздушных судов в Екатеринбурге.
Что касается 18:30, то в это время поднялся в воздух именно самолет авиакомпании "Икар", а точное время вылета его из Турции будет определено позднее, после проведения необходимых процедур для подготовки рейса, добавили в Росавиации.