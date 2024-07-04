Самокаты покидают Дагестан

Из Дагестана ушла компания, специализирующаяся на аренде самокатов и велосипедов. Общий парк данной организации составляет примерно 200 тыс самокатов.

Представитель Общественной палаты Дагестана Арсен Магомедов рассказал об уходе с махачкалинского рынка аренды самокатов и велосипедов организации Whoosh.

Как подчеркнул юрист, махачкалинское руководство потребовало от компании платить за аренду территории, а также ограничило места их стоянки и проезда.

В РБК отметили, что почти 13 млн россиян воспользовались услугами данной компании с начала текущего года. Всего было совершено 55,3 млн поездок.

Стоит добавить, что общий парк компании составляет порядка 200 тыс самокатов.