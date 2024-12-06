Самой романтичной парой россияне считают героев романа Булгакова

Опрос ко Дню всех влюбленных показал, какие литературные пары кажутся россиянам самыми романтичными. Победу одержали Мастер и Маргарита.

Россияне рассказали о главных литературных произведениях о любви и самых романтических парах из книг.

Главным романом о любви опрошенные назвали роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова - 27%, следом разместился "Евгений Онегин" Александра Пушкина - 23%, замыкают тройку "Обломов" Ивана Гончарова и "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова - по 18% голосов. Также респонденты включили в список "Войну и мир" Льва Толстова и "Гранатовый браслет" Александра Куприна.

Герои Мастер и Маргарита признаны самой романтической книжной парой, второе место оказалось за героями древнегреческих мифов Орфеем и Эвридикой, третье - за Ромео и Джульеттой.

Отметим, что почти треть россиян считают токсичными любовные отношения, которые обычно изображаются в классической литературе.

Опрос проведен к 14 февраля платформой "Дзен", участие в нем приняли более 1200 человек, передает "Лента".