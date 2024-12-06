Вестник Кавказа

Самой романтичной парой россияне считают героев романа Булгакова

Самой романтичной парой россияне считают героев романа Булгакова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опрос ко Дню всех влюбленных показал, какие литературные пары кажутся россиянам самыми романтичными. Победу одержали Мастер и Маргарита.

Россияне рассказали о главных литературных произведениях о любви и самых романтических парах из книг.

Главным романом о любви опрошенные назвали роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова - 27%, следом разместился "Евгений Онегин" Александра Пушкина - 23%, замыкают тройку "Обломов" Ивана Гончарова и "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова - по 18% голосов. Также респонденты включили в список "Войну и мир" Льва Толстова и "Гранатовый браслет" Александра Куприна.

Герои Мастер и Маргарита признаны самой романтической книжной парой, второе место оказалось за героями древнегреческих мифов Орфеем и Эвридикой, третье - за Ромео и Джульеттой.

Отметим, что почти треть россиян считают токсичными любовные отношения, которые обычно изображаются в классической литературе.

Опрос проведен к 14 февраля платформой "Дзен", участие в нем приняли более 1200 человек, передает "Лента".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Треть россиян считают День всех влюбленных праздником

Треть россиян считают День всех влюбленных праздником

Скала под Туапсе попала в число самых романтичных мест страны

Скала под Туапсе попала в число самых романтичных мест страны

Более половины жителей Армении поддержали курс на вступление в ЕС – опрос

Более половины жителей Армении поддержали курс на вступление в ЕС – опрос

Бадра Гунба лидирует в президентской гонке в Абхазии – ВЦИОМ

Бадра Гунба лидирует в президентской гонке в Абхазии – ВЦИОМ

Траты россиян на новогодние подарки раскрыли в Роскачестве

Траты россиян на новогодние подарки раскрыли в Роскачестве

Россияне рассказали, сколько потратят на подарки на Новый год

Россияне рассказали, сколько потратят на подарки на Новый год

Россияне встретят Новый год дома с семьей - опрос

Россияне встретят Новый год дома с семьей - опрос

Размер приемлемой пенсии озвучили жители России

Размер приемлемой пенсии озвучили жители России

Россияне направят новогоднюю премию на выплату кредитов

Россияне направят новогоднюю премию на выплату кредитов

Кофе превращается в роскошь: почему растут цены на кофе?

Кофе превращается в роскошь: почему растут цены на кофе?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы