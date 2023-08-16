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Саммит БРИКС пройдет при участии ООН

Саммит БРИКС пройдет при участии ООН
На саммите БРИКС в ЮАР будет представлена ООН. Мероприятие пройдет с 22 по 24 августа.

Организация объединенных наций на следующей неделе будет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, передает сегодня ТАСС.

"Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели"

– заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак

Местом проведения очередного саммита объединения станет Йоханнесбург. Саммит запланирован на 22-24 августа, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

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