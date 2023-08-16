Саммит БРИКС пройдет при участии ООН

Опубликовано: 20:01, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

На саммите БРИКС в ЮАР будет представлена ООН. Мероприятие пройдет с 22 по 24 августа.

Организация объединенных наций на следующей неделе будет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, передает сегодня ТАСС.

"Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели"

– заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак

Местом проведения очередного саммита объединения станет Йоханнесбург. Саммит запланирован на 22-24 августа, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.