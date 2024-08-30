Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова снова избрана спикером парламента Азербайджана

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Милли Меджлис АР избрал Сахибу Гафарову председателем во второй раз. Ранее она стала спикером парламента 4 года назад.

Председателем парламента Азербайджана вновь стала Сахиба Гафарова. Это было решено в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса седьмого созыва.

В первый раз Гафарова заняла пост спикера парламента в 2020 году и стала первой женщиной в такой должности в современной истории Азербайджана. Как и сейчас, тогда ее кандидатуру предложили депутаты от партии власти "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан").

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