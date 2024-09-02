Вестник Кавказа

Конституционный суд Азербайджана утвердил результаты парламентских выборов

Конституционный суд Азербайджана утвердил результаты парламентских выборов
© Фото: Trend
Конституционный суд Азербайджана сегодня утвердил результаты выборов в Милли Меджлис, которые прошли по всей стране 1 сентября 2024 года.

Сегодня на заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана по особому конституционному судопроизводству были утверждены результаты выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана VII созыва, выборы в который прошли по 125 избирательным округам страны.

После совещания председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев огласил решение Пленума Конституционного суда, передает АЗЕРТАДЖ.

На заседании были назначены два судьи-докладчика. Выступивший в качестве докладчика судья Ровшан Исмаилов заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК), обобщив все сведения, содержащиеся в протоколах окружных избирательных комиссий об итогах голосования, составила протокол от 16 сентября 2024 года об итогах проведенных 1 сентября внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Протокол Центральной избирательной комиссии об итогах голосования, постановление и приложенные к нему документы представлены в Конституционный суд для утверждения и официального оглашения итогов голосования.

Затем выступил судья-докладчик Кямран Шафиев. Он проинформировал о жалобах, поступивших в прокуратуру и полицию в связи с парламентскими выборами, отметив, что в Бакинский апелляционный суд поступило 22 заявления в связи с выборами. Иски по 16 делам не были удовлетворены, 4 дела были направлены на рассмотрение по касательству в другие апелляционные суды, а иски по 2 делам признаны несоответствующими.

Согласно письму Сумгайытского апелляционного суда, туда поступило 8 заявлений в связи с выборами. В Гянджинский апелляционный суд поступило 1 заявление, Ширванский апелляционный суд – 10, Шекинский апелляционный суд – 5, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики – 1, Верховный суд – 11.

Далее была заслушана информация председателя ЦИК Мазахира Панахова о парламентских выборах, также глава ЦИК ответил на вопросы судей Конституционного суда.

Кроме того, в качестве эксперта на заседании выступил доцент кафедры конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета Насиб Шукюров.

Затем со справкой, составленной группой специалистов в составе сотрудников Государственного комитета по статистике, выступил Фарид Ахмедов.

Согласно решению, Конституционный суд утвердил результаты выборов в Милли Меджлис.

Полный список депутатов Милли Меджлиса VII созыва опубликован новостным агентством Trend.

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