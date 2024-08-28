Парламентские выборы в Азербайджане: итоги подведут в течение 20 дней

Итоги выборов в Милли Меджлис будут подведены Центризбиркомом не позднее чем в двадцатидневный срок со дня голосования, которое проходило накануне, то есть до 22 сентября.

ЦИК Азербайджана предстоит подвести итоги парламентских выборов, состоявшихся накануне, в течение максимум 20 дней. Это следует из Календарного плана выборов в Милли Меджлис.

Согласно документу, этот этап должен быть осуществлен не позднее чем в течение 20 дней, при этом отсчет ведется со дня голосования. Соответственно, для составления протокола об итогах выборов у комиссии есть время до 22 сентября.

Затем, в течение суток после оформления протокола, ЦИК подает в Конституционный суд документы, которые необходимы для утверждения органом итогов и результатов выборов.

После этого у КС есть десять дней для проверки документов, после чего суд утверждает результаты выборов. При необходимости время для проверки может быть увеличено.