Игорь Коротченко: выборы Милли Меджлиса – фактор устойчивости Азербайджана

Участник российской наблюдательной миссии на выборах Милли Меджлиса в Азербайджане, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко поведал "Вестнику Кавказа" о пользе обновления азербайджанского парламента для устойчивости и суверенности Азербайджанской Республики.

Избрание Милли Меджлиса VII созыва позволит дополнительно укрепить устойчивость суверенной Азербайджанской Республики, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" один из российских наблюдателей на прошедших накануне парламентских выборах, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

"Выборы прошли на очень высоком уровне. Прежде всего мы отмечаем безупречную организацию голосования: очень хорошая подготовка членов избирательных комиссий, порядок и четкость всех процедур. Надо сказать, что такая отработанная организация событий в целом свойственна политической системе Азербайджана. Мы не выявили никаких нарушений", - прежде всего сказал он.

"Это означает, что выборы прошли честно, легитимно, они укрепят фундамент политической системы Азербайджана", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны", добавив, что выборы Милли Меджлиса VII созыва принесут пользу азербайджанскому государству.

"Сегодня такая ситуация на международной арене, когда любое суверенное государство подвергается давлению извне. В этом плане проведение президентских и парламентских выборов вскоре после полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана – это важнейший фактор устойчивости республики и азербайджанского общества", - пояснил Игорь Коротченко.

"Результаты выборов позволят новому Милли Меджлису работать над достижением тех программных целей, которые будут обозначены на обозримый исторический период. Главная задача прежнего периода – восстановление суверенитета и территориальной целостности – решена, и теперь будет выдвинута новая глобальная, стратегическая национальная цель. Перезагрузка политической системы Азербайджана даст возможность уверенно ее достигнуть", - заключил политический аналитик.