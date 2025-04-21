Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова оценила уровень отношений между Баку и Тбилиси

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку прошел дипломатический прием по случаю Дня независимости Грузии, в рамках которого председатель Милли Меджлиса высказалась об отношениях Азербайджана и Грузии.

Председатель парламента Азербайджана (Милли Меджлиса ) Сахиба Гафарова высоко оценила уровень отношений между Грузией и Азербайджаном.  

"Азербайджан и Грузия являются примером того, как добрососедство и взаимное уважение могут лечь в основу прочного и стратегического партнерства"

– Сахиба Гафарова 

Сахиба Гафарова в рамках дипломатического приёма по случаю Национального дня Грузии передала поздравления от президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

Как отметила госдеятель, отношения между Баку и Тбилиси, имеющие давние исторические традиции, всегда складывались на основе дружбы и взаимопомощи. 

"Мы искренне радуемся успехам друг друга и всегда выступаем за мир, стабильность и устойчивое развитие в регионе"

– Сахиба Гафарова

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