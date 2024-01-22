Шахдаг примет в следующем году фестиваль горных курортов

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи, где недавно закончился фестиваль горных курортов, передал право на проведение мероприятия в следующем году курорту "Шахдаг" в Азербайджане.

Фестиваль горнолыжных курортов Евразии – 2025 года состоится на курорте "Шахдаг" в Азербайджане. Об этом стало известно на церемонии закрытия фестиваля этого года, который прошел в Сочи на "Роза Хутор".

Замгенерального директора курорта Сергей Хворостяный отметил, что это первое подобное мероприятие, которое организовал Альянс горных курортов Евразии.

ЕАГК был создан в прошлом году. В него вошли сочинский курорт "Роза Хутор", курорт "Шымбулак", расположенный в Казахстане и "Амирсой" в Узбекистане. Позднее к ним присоединился азербайджанский "Шахдаг".

В этом году фестиваль посетили не только представители этих стран, но также члены горнолыжных сообществ Армении, Беларуси и Кыргызстана.

По словам заместителя главы "Роза Хутор", основная цель альянса – развитие сотрудничества между курортами и улучшение предоставляемых услуг на курортах.

"Одна из главных задач – создание межгосударственного туристического горного маршрута. Уже к сезону 2024-2025 года планируется в определенной степени реализовать идею единого ски-пасса между горными курортами, входящих в альянс. Конкретные практические шаги позволят обеспечить единый уровень качества сервиса на курортах и повысить турпотоки"

- Сергей Хворостяный

Секретарь альянса Андрей Кукушкин рассказал, что благодаря объединению курортов любителям активного отдыха будет проще перемещаться между курортами и таким образом они смогут в рамках одной поездки посетить сразу несколько стран.

"Например, если российский турист летит из Москвы в Центральную Азию, то вот там он, например, мог бы совершенно точно покататься и на Амирсое, и на Шымбулаке, потому что между Алма-Атой и Ташкентом 30 самолетов в день, долететь очень просто и так далее. Или из Сочи прямым рейсом можно полететь в Алма-Аты, покататься на Розе Хутор и на Шымбулаке. Очень интересные все курорты, в каждом есть своя изюминка"

– Андрей Кукушкин

В рамках фестиваля на курорте "Роза Хутор" состоялись встречи за круглыми столами, специалисты обменялись опытом, прошли мастер-классы по катанию на лыжах и сноуборде.

Кроме этого, на мероприятии были представлены кухни всех стран, которые принимали участие в фестивале.

Отмечается, что прошедший в Сочи фестиваль планируется сделать ежегодным.