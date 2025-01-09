Вестник Кавказа

Саакашвили вынесут приговор за проникновение в Грузию 14 марта

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Ровно через неделю Михаил Саакашвили получит приговор суда по незаконному пересечению госграницы Грузии в 2021 году. Прокурор уверен в обвинительном заключении.

Заключительное заседание суда над бывшим лидером Грузии Михаилом Саакашвили пройдет в следующую пятницу, 14 марта. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы страны.

На заседании с речью выступят обвинитель Леван Вепхвадзе и сам Саакашвили. После этого суд удалится и примет решение о наказании. Прокурор уверен, что суд вынесет бывшего президенту обвинительный приговор.

Напомним, что Михаил Саакашвили нелегально проник на территорию Грузии на пароме из Украины в сентябре 2021 года. Спустя несколько дней его задержали. Политику грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Ранее экс-президент был заочно осужден за два уголовных преступления, за которые он сейчас несет ответственность в местах заключения.

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