S7 выписан новый штраф за овербукинг

Во второй раз за полгода перевозчик S7 оштрафован за овербукинг. Размер штрафа составил 30 тыс рублей.

Российская авиакомпания S7 оштрафована за овербукинг, информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно)"

– прокуратура

Штраф составляет 30 тыс рублей.

Ранее в Новосибирске была проведена проверка в связи с отказами S7 перевозить пассажиров - отказ в перелете получили семь человек, они в августе 2023 года должны были прибыть из аэропорта Толмачево в Москву.

Аналогичные истории произошли в июле, тогда также семеро пассажиров не смогли вылететь из столицы в Читу и Улан-Удэ.

В обоих случаях самолет уже был полон и пассажирам не хватило мест из-за овербукинга.