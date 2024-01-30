S7 соединит Новосибирск и Баку

Новосибирск и Баку свяжут рейсы авиакомпании S7 Airlines. До 3 апреля полеты будут осуществляться один раз, а после – два раза в неделю. В настоящее время рейсы между городами выполняют авиакомпании Azal и IrAero.

Уже открыта продажа билетов на рейсы из Новосибирска в Баку. Перевозку осуществляет авиакомпания S7 Airlines.

«S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Баку. Первый рейс отправится 7 марта»

– пресс-служба авиакомпании.

Уточняется, что самолеты будут вылетать до 3 апреля один раз в неделю по четвергам, а затем два раза в неделю по средам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолете Airbus A320, время следования составит около 4,5 часов.

В настоящее время прямые перелеты между городами осуществляют Азербайджанские авиалинии (Azal) и IrAero. В высокий сезон средняя стоимость билетов немного превышает 30 тыс рублей, в низкий находится в районе 40 тыс рублей.