Иран и Саудовскую Аравию соединит прямая морская линия

В скором времени между Ираном и Саудовской Аравией заработает прямая морская линия – такое решение приняли на встрече заместитель МИД ИРИ и руководство аравийского порта Даммам.

Иран и Саудовская Аравия нарастят товарооборот, для чего будет запущена прямая морская линия между иранским портом Канган в иранской провинции Бушер и арабским портом Даммам, заявил губернатор провинции Ахмад Мохаммадизаде.

Решение о новом морском пути было принято в ходе недавнего визита заместителя министра иностранных дел по экономической дипломатии Ирана Мехди Сафари, передает Trend.

В порту Канган уже завершается модернизация, после чего он сможет принимать крупнотоннажные суда. Помимо этого, власти Бушера уделяют большое внимание развитию морской экономики и намерены в скором времени создать промышленную зону для наукоемких компаний в сфере нефтегазовой и нефтехимической промышленности, добавил Мохаммадизаде.