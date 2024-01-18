Иран увеличил экспорт в Китай

Таможня Китая сообщила об увеличении Ираном своего экспорта, объем достиг $404 млн. Общий товарооборот между странами составил более $14,6 млрд.

Китайская таможня сообщает, что в декабре прошлого года Иран нарастил экспорт в Китай, стоимость увеличилась на 30% по сравнению с показателями 2022 года.

По данным из Пекина, в декабре 2023 года объем иранского экспорта в Китай достиг $404 млн, что сравнимо с $311 млн в тот же месяц 2022 года.

Однако, несмотря на это, общий товарооборот между двумя странами в прошлом году уменьшился на 6,2% и составил $14,65 млрд.

Показатели таможни Китая также говорят о том, что годовой объем торговли между странами вырос на 7%, достигнув $15,5 млрд в 2022 году.

Стоит добавить, что экспорт Китая в Иран увеличился на $8,6% - до $10,07 млрд в 2023 году. Это на $800 млн больше, чем в 2022 году. При этом импорт из Ирана в Китай упал на 27% - до $4,58 млрд.