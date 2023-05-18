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РЖД открывает продажу билетов на юг на август

РЖД открывает продажу билетов на юг на август
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глубина продажи билетов на поезда увеличена с 45 до 90 дней. Речь идет о популярных направлениях - поездах, идущих на черноморские курорты.

Двое увеличена глубина продаж билетов на некоторые поезда, информирует РЖД.

Ранее ж/д билеты на указанных направлениях можно было приобрести самое ранее за 45 суток, теперь глубина продаж увеличена двое - до 90 суток. Россиянам уже могут планировать путешествие на середину августа и покупать железнодорожные билеты в Анапу, Адлер, Владикавказ, Санкт-Петербург и другие города.

«В их числе некоторые южные: Москва - Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ и Казань; Казань - Анапа; Нижний Новгород - Имеретинский Курорт; из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска транзитом через Москву в Анапу, Адлер, Новороссийск, Махачкалу и Владикавказ, Астрахань, Волгоград и Кисловодск»

– РЖД

Продажа билетов на середину августа начнется в ближайшее время, они будут доступны как на сайте РЖД, так и в кассах.

РЖД отказался от традиционных бумажных билетов на поезда

РЖД отказался от традиционных бумажных билетов на поезда

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