РЖД открывает продажу билетов на юг на август

Двое увеличена глубина продаж билетов на некоторые поезда, информирует РЖД.
Ранее ж/д билеты на указанных направлениях можно было приобрести самое ранее за 45 суток, теперь глубина продаж увеличена двое - до 90 суток. Россиянам уже могут планировать путешествие на середину августа и покупать железнодорожные билеты в Анапу, Адлер, Владикавказ, Санкт-Петербург и другие города.
«В их числе некоторые южные: Москва - Анапа, Ейск, Новороссийск, Керчь, Адлер, Владикавказ и Казань; Казань - Анапа; Нижний Новгород - Имеретинский Курорт; из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска транзитом через Москву в Анапу, Адлер, Новороссийск, Махачкалу и Владикавказ, Астрахань, Волгоград и Кисловодск»
– РЖД
Продажа билетов на середину августа начнется в ближайшее время, они будут доступны как на сайте РЖД, так и в кассах.