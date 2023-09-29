Ржаной хлеб в российских магазинах будет – Минсельхоз

Опубликовано: 19:34, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минсельхоз РФ отреагировал на тревоги российских мукомолов в связи с возможным дефицитом ржаной муки и, соответственно, ржаного хлеба. В ведомстве пояснили, что проблем с черным хлебом в России не ожидается.

Министерство сельского хозяйства РФ прокомментировало заявление представителей Союза мукомолов о проблемах на рынке ржи, которые могут спровоцировать дефицит или подорожание хлеба из ржаной муки.

В Минсельхозе заверили, что будущий урожай, вместе с остатками прежнего, позволит удовлетворить внутренние потребности страны в муке и хлебе.

"Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне. Ожидаемый урожай - порядка 2 млн тонн. Импорт данной культуры в страну минимален"

– министерство

Что касается озимых, то сев идет штатно.

Цены на рожь

В ведомстве рассказали также о текущих ценах на рожь. По данным ведомства, в данный момент они более чем на 7% ниже прошлогоднего уровня.