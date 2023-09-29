Ржаной хлеб может стать дефицитом в России

Опубликовано: 18:15, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские мукомолы предупреждают о возможном дефиците ржаной муки и, соответственно, ржаного хлеба в следующем году. Это связано с ценовой ситуацией на рынке.

Черный хлеб, входящий в рацион практически любого россиянина, в скором времени может стать редкостью, о тревожных тенденциях рассказали в Союзе мукомолов РФ.

"В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1-3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема - рожь 3 класса"

– глава организации Игорь Свириденко

По словам президента союза, названные им показатели качества нельзя назвать нормой.

Свириденко уточнил, что государство не занимается вопросами, связанными с рожью, из-за низкой доли ржаной муки относительно пшеничной – лишь 10%.

Что будет с рожью дальше?

В перспективе, отметил эксперт, возможны два варианта развития событий:

черный хлеб окажется в дефиците;

ржаной хлеб станет "псевдореликтом", и за обычный бородинский придется отдавать больше, чем за высококачественный пшеничный, только из-за высоких цен на рожь.