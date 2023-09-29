Ржаной хлеб может стать дефицитом в России

Российские мукомолы предупреждают о возможном дефиците ржаной муки и, соответственно, ржаного хлеба в следующем году. Это связано с ценовой ситуацией на рынке.
Черный хлеб, входящий в рацион практически любого россиянина, в скором времени может стать редкостью, о тревожных тенденциях рассказали в Союзе мукомолов РФ.
"В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн т, ржи 1-3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема - рожь 3 класса"
– глава организации Игорь Свириденко
По словам президента союза, названные им показатели качества нельзя назвать нормой.
Свириденко уточнил, что государство не занимается вопросами, связанными с рожью, из-за низкой доли ржаной муки относительно пшеничной – лишь 10%.
Что будет с рожью дальше?
В перспективе, отметил эксперт, возможны два варианта развития событий:
- черный хлеб окажется в дефиците;
- ржаной хлеб станет "псевдореликтом", и за обычный бородинский придется отдавать больше, чем за высококачественный пшеничный, только из-за высоких цен на рожь.