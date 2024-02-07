Руководство "Динамо" объяснило уход Курбана Бердыева

Президент "Динамо" дал комментарий после ухода Курбана Бердыева с поста наставника махачкалинской команды. По его словам, он доволен той работой, которую за это время выполнил специалист.

Президент футбольного клуба "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиева прокомментировал в интервью клубной пресс-службе уход Курбана Бердыева с поста главного тренера.

"Ответ содержался в той формулировке, которую официально представил клуб. Мы изначально договорились, что имеем взаимное право на расторжение контракта в любое время. Так и было прописано в договоре. Почему? Ведь едва ли мы найдем сегодня еще один подобный контракт. А причина одна – он шел по моей просьбе в команду, заметно уступающую его уровню"

– Гаджи Гаджиев

Он также выразил мнение, что приглашение Бердыева на 100% оправдало себя, так как он успел многому научить игроков.

"Жизнь многогранна, предположений и реальных причин может быть немало. Поэтому лучше спросить у него, поскольку это его решение, не моё. Что мы можем предположить? Что Бердыеву нужен другой уровень. Что не всех игроков, которых он хотел, мы смогли пригласить. Но это только домыслы"

– президент "Динамо"

Турнирная таблица

На данный момент "Динамо" лидирует в первенстве Первой лиги. После 20 туров в активе махачкалинской команды 37 очков. На одно очко от нее отстают "Химки". В первую пятерку также входят "Акрон", "Тюмень" и "Арсенал" Тула. У всех команд по 35 очков.