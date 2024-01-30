Вестник Кавказа
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В махачкалинском "Динамо" нашли замену Бердыеву

Тренировка футбольного клуба
© Фото: сайт футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
Новым рулевым ФК "Динамо" Махачкала стал Хасанби Биджиев. До недавнего времени эту должность занимал Курбан Бердыев, он разорвал контракт с клубом неделю назад.

Новым главным тренером махачкалинского футбольного клуба "Динамо" назначен Хасанби Биджиев. Об этом сказано в Telegram-канале махачкалинцев.

На этом посту он сменил Курбана Бердыева, расторгнувшего соглашение с клубом на прошлой неделе.

Турнирная таблица

После 20 туров "Динамо" c 37 очками находится на перовй строчке в первенстве Первой лиги. В первую пятерку также входят "Химки" (36 очков), "Акрон" (35 очков), "Тюмень" (35 очков) и "Арсенал" Тула (35 очков).

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