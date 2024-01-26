Почему Бердыев ушел из "Динамо"?

СМИ стало известно о причинах ухода Курбана Бердыева из Динамо. Тренера не устроили финансовые вложения в команду. Он также был недоволен вмешательством президента клуба в тренерские дела.

Информационный портал "Бизнес-онлайн" раскрыл причины ухода специалиста Курбана Бердыева с должности наставника махачкалинского "https://vestikavkaza.ru/dagestan".

Как сообщает издание, Бердыев был недоволен финансовыми вложениями в клуб, так как он ожидал, что получит средства на подписание сильных игроков, которые помогут команде добиться высоких результатов.

Из-за этого специалист стал сомневаться в финансовой поддержке клуба со стороны регионального руководства в случае выхода "Динамо" в Премьер-лигу.

Кроме того, Бердыеву не нравилось вмешательство президента махачкалинцев Гаджи Гаджиева в тренировочные процессы. При этом, как пишет портал, вопрос с зарплатой стоял на последнем месте.

Уход Бердыева из "Динамо"

Напомним, Курбан Бердыев подал в отставку с поста тренера махачкалинского "Динамо" 1 февраля. При этом он продолжает подготавливать команду к весенней части чемпионата.

Под его руководством клуб из Дагестана ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 37 очков.