Почему Бердыев ушел из "Динамо"?

Информационный портал "Бизнес-онлайн" раскрыл причины ухода специалиста Курбана Бердыева с должности наставника махачкалинского "https://vestikavkaza.ru/dagestan".
Как сообщает издание, Бердыев был недоволен финансовыми вложениями в клуб, так как он ожидал, что получит средства на подписание сильных игроков, которые помогут команде добиться высоких результатов.
Из-за этого специалист стал сомневаться в финансовой поддержке клуба со стороны регионального руководства в случае выхода "Динамо" в Премьер-лигу.
Кроме того, Бердыеву не нравилось вмешательство президента махачкалинцев Гаджи Гаджиева в тренировочные процессы. При этом, как пишет портал, вопрос с зарплатой стоял на последнем месте.
Уход Бердыева из "Динамо"
Напомним, Курбан Бердыев подал в отставку с поста тренера махачкалинского "Динамо" 1 февраля. При этом он продолжает подготавливать команду к весенней части чемпионата.
Под его руководством клуб из Дагестана ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 37 очков.