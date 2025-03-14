Руководство Анкары оказалось под следствием

Несколько сотрудников мэрии Анкары стали фигурантами уголовного расследования – их подозревают в нанесении ущерба государству. Власти столицы Турции намерены подать встречные иски.

Девять сотрудников мэрии Анкары попали под обвинение в том, что они причинили ущерб государству при организации культурных мероприятий, пишут турецкие СМИ.

Речь идет о 33 концертах, которые мэрия провела за период с 2021 по прошлый год.

Власти города пояснили, что сначала МВД и Счетная палата не обнаружили никаких нарушений. Однако затем состоялась повторная проверка: ей подверглись 130 культурных и художественных мероприятий. В подавляющем большинстве случаев (97 концертов) никаких проблем не обнаружилось, а вот в отношении остальных 33, по решению губернатора провинции Анкара, будет устраиваться расследование – предположительно их организаторы нанесли ущерб государств.

"Девять сотрудников муниципалитета, в отношении которых начато расследование, воспользуются своими законными правами для подачи апелляции в Окружной административный суд"

– муниципалитет

Мэрия намерена подавать иски в административные суды, чтобы прекратить расследование.

Напомним, что мэр Анкары Мансур Яваш, так же, как и арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, относится к оппозиционной Республиканской народной партии.