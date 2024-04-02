Вестник Кавказа

Руководителя Службы разведки сменили в Грузии

Ираклий Берая
© Фото: сайт парламента Грузии
Глава грузинского правительства сменил руководителя Службы разведки. Предыдущий глава покинул этот пост накануне.

Пост руководителя Службы разведки Грузии вместо Шалвы Ломидзе занял Ираклий Берая. Об этом сказано в указе, подписанном премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе.

"Назначить Ираклия Бераю главой Службы разведки Грузии"

– гласит приказ

Ранее Берая занимал должность председателя парламентского комитета по обороне и безопасности. До этого возглавлял различные департаменты в Службе госбезопасности и МВД.

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