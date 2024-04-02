Руководителя Службы разведки сменили в Грузии

Глава грузинского правительства сменил руководителя Службы разведки. Предыдущий глава покинул этот пост накануне.
Пост руководителя Службы разведки Грузии вместо Шалвы Ломидзе занял Ираклий Берая. Об этом сказано в указе, подписанном премьер-министром республики Ираклием Кобахидзе.
"Назначить Ираклия Бераю главой Службы разведки Грузии"
– гласит приказ
Ранее Берая занимал должность председателя парламентского комитета по обороне и безопасности. До этого возглавлял различные департаменты в Службе госбезопасности и МВД.