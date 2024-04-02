Вестник Кавказа

Глава службы разведки Грузии покинул свой пост

Шалва Ломидзе
© Фото: сайт Совета национальной безопасности Грузии
Грузинский премьер уволил руководителя службы разведки. Шалва Ломидзе занимал этот пост с апреля 2021 года.

В Грузии уволен глава службы разведки Шалва Ломидзе. Об этом свидетельствует указ, подписанный 4 апреля премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе.

"На основании первого пункта девятой статьи Закона Грузии "О Службе разведки Грузии" освобождается Шалва Ломидзе с должности руководителя Службы разведки Грузии"

– гласит указ

Справка

В апреле 2021 года Ираклий Гарибашвили, занимавший на тот момент пост премьера, назначил Шалву Ломидзе на должность главы службы разведки. До него ее занимал Леван Изория, который в начале 2020 года возглавил посольство республики в Германии.

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