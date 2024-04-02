Глава службы разведки Грузии покинул свой пост

Грузинский премьер уволил руководителя службы разведки. Шалва Ломидзе занимал этот пост с апреля 2021 года.
В Грузии уволен глава службы разведки Шалва Ломидзе. Об этом свидетельствует указ, подписанный 4 апреля премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе.
"На основании первого пункта девятой статьи Закона Грузии "О Службе разведки Грузии" освобождается Шалва Ломидзе с должности руководителя Службы разведки Грузии"
– гласит указ
Справка
В апреле 2021 года Ираклий Гарибашвили, занимавший на тот момент пост премьера, назначил Шалву Ломидзе на должность главы службы разведки. До него ее занимал Леван Изория, который в начале 2020 года возглавил посольство республики в Германии.