Руководитель НПК Азербайджана покинул свой пост

Опубликовано: 19:30, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане ушел с занимаемой должности руководитель НПК. Он собирается побороться за пост главы одной из международных организаций.

В Азербайджане покинул свой пост руководитель Национального паралимпийского комитета. Данную информацию подтвердили в пятницу в самом комитете.

Соответствующее решение было принято Ильгаром Рагимовым в связи с тем, что он собирается побороться за пост главы Международной ассоциации спорта слепых. Выборы нового руководителя ассоциации пройдут в следующую пятницу, 30 июня.

Напомним, Рагимов возглавлял паралимпийский комитет республики более 25 лет, с 1996 года.