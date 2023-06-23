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Руководитель НПК Азербайджана покинул свой пост

Руководитель НПК Азербайджана покинул свой пост
В Азербайджане ушел с занимаемой должности руководитель НПК. Он собирается побороться за пост главы одной из международных организаций.

В Азербайджане покинул свой пост руководитель Национального паралимпийского комитета. Данную информацию подтвердили в пятницу в самом комитете.

Соответствующее решение было принято Ильгаром Рагимовым в связи с тем, что он собирается побороться за пост главы Международной ассоциации спорта слепых. Выборы нового руководителя ассоциации пройдут в следующую пятницу, 30 июня.

Напомним, Рагимов возглавлял паралимпийский комитет республики более 25 лет, с 1996 года.

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