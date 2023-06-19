Опубликовано: 15:49, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Футбольный клуб "Сабах" из Баку перечислит средства на восстановление освобожденных территорий Азербайджана. Главным тренером команды является Мурад Мусаев.

Азербайджанский футбольный клуб "Сабах", тренером которого является российский специалист Мурад Мусаев, решил перечислить денежную сумму на восстановление освобожденных территорий Азербайджана.

Команда из Баку на своем сайте заявила, что часть денег, которые были получены от продажи билетов на игры Лиги конференций УЕФА, будут переданы Фонду возрождения Карабаха.

Так, один манат с каждого проданного билета на матчи европейского турнира, пойдут в Фонд.

"Сабах" в Лиге конференций

Бакинский "Сабах" во главе с Мусаевым стал вице-чемпионом в розыгрыше чемпионата Азербайджана по футболу 2022/2023. Клуб получил право сыграть в квалификации Лиги конференций.