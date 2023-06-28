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Рухнул дом - в Египте назвали число жертв и пострадавших

Рухнул дом - в Египте назвали число жертв и пострадавших
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На данный момент известно о девяти погибших и четырех пострадавших в городе Александрия в результате обрушения многоэтажного здания. Работы на место ЧП продолжаются.

В Египте появилась новая информация по жертвам и пострадавшим в Александрии в результате обрушения дома.

Накануне 13-этажное здание с супермаркетом на первом этаже рухнуло, под завалами могли находиться сотни людей, но выяснилось, что это не жилой дом, а апарт-отель, поэтому пока неизвестно, сколько постояльцев было в здании. По словам жителей соседних домов, несколько семей проживали в здании.

Спасательные работы начались сразу же после ЧП и продолжаются сегодня, число погибших составляет 9, пострадали еще четверо, передает египетская газета Al-Ahram.

В Египте рухнул 13-этажный дом - под завалами находятся люди

В Египте рухнул 13-этажный дом - под завалами находятся люди

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