В Египте рухнул 13-этажный дом - под завалами сотни людей

Опубликовано: 16:03, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП произошло в городе Александрия в Египте - рухнул многоэтажный жилой дом. Множество людей находится под завалами, проводится спасательная операция.

Жилой 13-этажный дом обрушился в Александрии, спасатели извлекают людей из-под завалов, передает египетское издание Youm7.

Здание, на первом этаже которого располагался супермаркет, было жилым, в данный момент множество жильцов и посетителей магазина оказались под завалами. Количество пострадавших пока не называется.

Дом рухнул на востоке города, здание разрушено почти полностью. Также повреждены автомобили, которые были припаркованы возле дома.

Спасатели проводят работы по извлечению пострадавших из-под развалин. На месте также работает несколько машин скорой помощи.

Причины ЧП не называются.