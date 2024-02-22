Вестник Кавказа

"Роза Хутор" примет фестиваль горных курортов Евразии

Роза пик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Первый фестиваль горных курортов Евразии пройдет в сочинских горах в середине марта. Ожидаются иностранные участники, мероприятие соберет около 150 гостей.

В Сочи вскоре состоится международный фестиваль горных курортов Евразии, его проведут на всесезонном курорте "Роза Хутор".

"Программа Фестиваль горных курортов Евразии предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Масштабное событие с участием представителей стран, входящих в Евразийский Альянс Горных курортов (ЕАГК), состоится в горах Сочи с 13 по 16 марта"

– пресс-служба

Евразийский альянс горных курортов появился летом 2023 года, в него входят "Роза Хутор" в России, "Шымбулак" в Казахстане, "Амирсой" в Узбекистане и "Шахдаг" в Азербайджане.

"Фестиваль горных курортов Евразии станет первым из запланированных EAГK мероприятий, консолидирующим специалистов горнолыжной индустрии стран Евразии"

– пресс-служба

Участниками фестиваля станут около 150 гостей из стран ЕАГК, а также Беларуси, Армении, Таджикистана, Киргизии и Китая.

В программе дискуссии, круглые столы, лекции, мастер-классы, презентации курортов и многое другое.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1870 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Цены на отдых в Сочи стабилизируются с появлением нового курорта

Цены на отдых в Сочи стабилизируются с появлением нового курорта

Длина трасс &quot;Роза Хутора&quot; увеличится вдвое благодаря &quot;Турьев Хутору&quot;

Длина трасс "Роза Хутора" увеличится вдвое благодаря "Турьев Хутору"

Дожди и снегопады закрыли курорты Сочи

Дожди и снегопады закрыли курорты Сочи

Возможные лавины закрыли часть горнолыжных трасс в Сочи

Возможные лавины закрыли часть горнолыжных трасс в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы