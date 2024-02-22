"Роза Хутор" примет фестиваль горных курортов Евразии

Первый фестиваль горных курортов Евразии пройдет в сочинских горах в середине марта. Ожидаются иностранные участники, мероприятие соберет около 150 гостей.

В Сочи вскоре состоится международный фестиваль горных курортов Евразии, его проведут на всесезонном курорте "Роза Хутор".

"Программа Фестиваль горных курортов Евразии предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. Масштабное событие с участием представителей стран, входящих в Евразийский Альянс Горных курортов (ЕАГК), состоится в горах Сочи с 13 по 16 марта"

– пресс-служба

Евразийский альянс горных курортов появился летом 2023 года, в него входят "Роза Хутор" в России, "Шымбулак" в Казахстане, "Амирсой" в Узбекистане и "Шахдаг" в Азербайджане.

"Фестиваль горных курортов Евразии станет первым из запланированных EAГK мероприятий, консолидирующим специалистов горнолыжной индустрии стран Евразии"

– пресс-служба

Участниками фестиваля станут около 150 гостей из стран ЕАГК, а также Беларуси, Армении, Таджикистана, Киргизии и Китая.

В программе дискуссии, круглые столы, лекции, мастер-классы, презентации курортов и многое другое.