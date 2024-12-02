Российского посла вызвали в МИД Армении

Сергей Копыркин получил ноту протеста в МИД Армении В ведомстве не оценили один из телевизионных сюжетов на телеканале "Россия 1".

Посла России вызвали в МИД Армении в связи с телевизионном сюжетом на телеканале "Россия 1".

В министерстве недовольны тем, что в одном из репортажей прозвучали высказывания против суверенитета и территориальной целостности республики Южного Кавказа.

В ведомстве вручили Сергею Копыркину ноту протеста.

Напомним, репортаж на тему отношений Армении с Азербайджаном вышел в программе "Вести недели" в минувшее воскресенье.