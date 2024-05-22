Вестник Кавказа

Российское вино станет обязательным в меню ресторанов

Российское вино станет обязательным в меню ресторанов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рестораны в России планируют обязать включать в меню вина отечественных производителей. Поначалу доля российского вина в меню составит 10-20%, со временем она будет повышаться.

В России готовится законопроект, по которому все рестораны в стране будут обязаны включить в винную карту определенный процент отечественных вин, пишут «Известия».

Проект закона разрабатывают Минпромторг и Минсельхоз, обсуждения ведутся с российскими рестораторами, сообщил глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов в ходе форума «Неделя российского ритейла».

Как объяснил Кузнецов, планируется обязать общепит включать в меню определенный процент российских вин, сейчас речь идет о 10-20% от всей винной карты заведения. Со временем процент будет увеличиваться.

Ожидается, что данная мера станет стимулом для отечественных виноделов.

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