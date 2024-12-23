Российско-иранский договор о партнерстве заключается на 20 лет – посол Ирана в РФ

Соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет затрагивать множество сфер сотрудничества: оборону, энергетику, финансы, транспорт и тд. По словам посла Ирана в РФ, соглашение будет заключено на 20 лет.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Тегераном и Москвой будет действовать 20 лет. Соглашение должен ратифицировать парламент Ирана.

"После подписания соглашения оно должно быть ратифицировано парламентом Ирана. После ратификации парламентом оно будет действовать в течение 20 лет"

– Казем Джалали

Представитель Тегерана при этом не уточнил, актуальна ли опция автоматического продления соглашения.

Джалали отметил, что документ учитывает интересы обеих сторон и разительно отличается от соглашений, которые Тегеран подписывал до Исламской революции 1979 года. Тогда страна соглашалась на невыгодные условия международных сделок.

Отметим, что договор будет подписан после переговоров лидеров стран, которые пройдут 17 января.